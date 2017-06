Sí, ‘covfefe’ ya es una propuesta de ley en Estados Unidos

Donald Trump, este lunes, con una camiseta de la Univerisdad de Clemson, en Washington. JIM LO SCALZO (EFE) / QUALITY-EPV

Covfefe, el palabro inexistente y ya de fama mundial, nacido de una errata de Donald Trump mientras tuiteaba, ya ha alcanzado la categoría de propuesta de ley en Estados Unidos gracias a la iniciativa de un congresista demócrata que ha presentado un proyecto con ese nombre. La COVFEFE Act establece que ningún mensaje en Twitter del presidente pueda borrarse, sino que quede como documento oficial e histórico en los Archivos Nacionales.

En concreto, el proyecto legislativo plantea modificar la llamada Ley de Registros Presidenciales para incluir el concepto "redes sociales" como un material documental más, habida cuenta de lo mucho que Trump usa esta vía de comunicación y que su portavoz, Sean Spicer, dejó claro hace poco que esos mensajes pueden ser considerados "declaraciones oficiales del presidente de Estados Unidos".

Para hacer coincidir su acrónimo con la palabra COVFEFE, la propuesta de ley se llama Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement. "Para mantener la confianza pública en el Gobierno, los cargos públicos electos deben responder por lo que hacen y lo que dicen, y esto incluye los tuiteos de 140 caracteres", dijo en un comunicado el padre de la idea, Mike Quigley, congresista por Illinois y que preside el Caucus por la Transparencia.

"Si el presidente utiliza las redes sociales para hacer declaraciones repentinas sobre políticas públicas, tenemos que asegurarnos de que estas declaraciones sean conservadas para futuras referencias. Los tuits son poderosos, y el presidente debe hacerse responsable por cada uno de ellos", agregó. Quigley plantea que se archiven tantos los tuits que publica en la cuenta oficial como presidente, @POTUS, como también en la personal, @realDonaldTrump, que mantiene más que activa y en la que suele expresar los mensajes más polémicos.

La palabra covfefe nació en la madrugada del 31 de mayo al 1 de junio, cuando pasada la medianoche Trump escribió un tuit en el que parecía responder a unas informaciones negativas sobre su yerno, Jared Kushner: “A pesar de la constante prensa negativa covfefe”, rezaba en mensaje. La palabra no existe y parecía una errata de coverage (cobertura, en inglés), lo que dejaría el texto como “a pesar de la cobertura negativa de la prensa…”.

Ni lo corrigió ni lo volvió a escribir. Al día siguiente lo borró. Con la nueva ley Covfefe, ese mensaje formaría parte de los Archivos Nacionales, que ya en 2014 publicaron unas directrices para que las redes sociales sean tomadas en cuenta como documentos oficiales.

El congresista que impulsa el proyecto ya usó el recurso de pensar en nombres muy simbólicos para sus propuestas legislativas el pasado marzo, cuando presentó la MAR-A-LAGO Act (Make Access Records Available to Lead American Government Openness Act), nombre que coincide con la mansión de Trump en Florida y que pedía que se hicieran públicos los datos de los visitantes con los que se reúne el presidente en esa casa, convertida en una suerte de Casa Blanca de verano donde el también empresario se ve con mucha gente.