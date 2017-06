Sessions dice que es una “mentira abominable y detestable” sugerir que se coordinó con Rusia

Joan Faus Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima ocasión. Saludos 13/06/2017 23:23

Joan Faus Ya pueden leer la crónica de la comparecencia de Sessions http://cort.as/xWTQ 13/06/2017 23:23

Joan Faus Resumen: un Sessions a la defensiva evita revelar el contenido de sus comunicaciones con Trump, niega haber hablado con Rusia del ciberataque al Partido Demócrata y defiende el despido de Comey al frente del FBI (a la vez que dice entender las preocupaciones que tenía este por sus encuentros a solas con Trump) 13/06/2017 23:11

Nicolás Alonso Tras casi tres horas, concluye la audiencia de Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos. 13/06/2017 23:07

Nicolás Alonso Sessions asegura que el FBI continúa su investigación a la trama rusa y que ésta no ha sido impactada por la destitución de Comey. 13/06/2017 23:05

Joan Faus McCain trata de apretar a Sessions sobre si habló con el embajador ruso de la amenaza de seguridad que supone Rusia. El fiscal general alerta de las "acciones hostiles" de Moscú, asegura que EE UU carece de una estrategia efectiva contra ciberataques pero dice que no habló con el embajador ruso de cualquier intento de injerencia en la campaña electoral mediante el robo de correos demócratas 13/06/2017 23:02

Nicolás Alonso "El principio en cuestión (por el que no puedo hablar de mis conversaciones con Trump) es un privilegio habitual entre miembros del Departamento de Justicia para no revelar comunicaciones con el presidente sin éste revisar antes las respuestas al respecto. 13/06/2017 22:44

Joan Faus Dos termómetros sobre cómo puede interpretarse la comparecencia de Sessions. Ahora mismo la cadena MSNBC, con una línea editorial progresista, destaca cómo el fiscal general está omitiendo revelar sus conversaciones con Trump. Mientras que la conservadora Fox News pone el foco en la queja de Sessions sobre los peligros que entrañan las filtraciones a la prensa 13/06/2017 22:42

Nicolás Alonso "Una relación más armoniosa con Rusia no vendría mal", apunta Sessions al responder a otra pregunta. 13/06/2017 22:41

Nicolás Alonso Sessions se agita al ser preguntado incisivamente por una senadora demócrata. "Me pone nervioso", dice. "Si no me deja responder con totalidad me acusará de mentir", defiende el fiscal general. 13/06/2017 22:41

Nicolás Alonso "En tanto que sea apropiado colaboraré con este comité para compartir documentos sobre mis conversaciones o reuniones durante la campaña", dice Sessions, evitando un compromiso total. 13/06/2017 22:39

Joan Faus Una de las líneas argumentales de los republicanos, que ahora recuerda el senador republicano Cotton, son las filtraciones a la prensa que han sido clave en la trama rusa. Fue gracias a la prensa que se supo que Sessions ocultó en la comparecencia del Senado sus dos reuniones con el embajador ruso. Tras destaparlas la prensa, Sessions decidió inhibirse de supervisar la investigación del FBI sobre los contactos del entorno de Trump con Moscú 13/06/2017 22:37

Nicolás Alonso Haciendo uso de la pregunta de un republicano, Sessions aprovecha para virar hacia la argumentación habitual del partido: "Las filtraciones de información confidencial son vitales para nuestra seguridad", dice Sessions en referencia a las decenas de ocasiones en que información de este tipo ha llegado a manos de periodistas desde que Trump llegó a la Casa Blanca. 13/06/2017 22:36

Nicolás Alonso "No parece que estéis muy concentrados en vuestro esfuerzo para investigar la interferencia rusa", esboza Sessions en respuesta a un comentario del presidente del comité sobre su compromiso a hacerlo. 13/06/2017 22:33

Nicolás Alonso "Es mejor estar en ese lado de la sala", dice Sessions a uno de los senadores. Durante sus años como senador el republicano fue parte de este comité. 13/06/2017 22:30

Nicolás Alonso "Ningún encuentro con el embajador ruso u otros involucraron hablar sobre una interferencia o la filtración de información", dice Sessions. 13/06/2017 22:28

Nicolás Alonso Hasta ahora, Sessions ha preferido evitar respuestas de los temas más candentes en cuanto a la trama rusa y la destitución de Comey. Para muchos de ellos, ha citado varias "políticas habituales" como excusa para no divulgar sus conversaciones con Trump sobre los asuntos. 13/06/2017 22:25

Nicolás Alonso Sin embargo, el fiscal general defiende que de todas maneras prefiere no revelar el contenido de sus conversaciones con Trump en caso de que éste prefiriera que esa información no sea divulgada. 13/06/2017 22:25

Nicolás Alonso Sessions afirma que Trump no le ha pedido el privilegio ejecutivo, que le garantiza la posibilidad de no revelar información que no considere apropiada o necesaria en una sesión abierta al público como la actual. 13/06/2017 22:25

Joan Faus Vuelve el foco sobre el discurso de Trump en un hotel de Washington en abril de 2016 13/06/2017 22:24

Joan Faus En la trama rusa hay un personaje central. Es Sergey Kislyak, el oscuro embajador ruso que tiene en vilo a la Casa Blanca http://cort.as/xWQs 13/06/2017 22:18

Joan Faus Sessions dice que Comey no le habló del contenido de sus reuniones con Trump. Eso coincide con la versión de los hechos que dio Comey hace unos días 13/06/2017 22:14

Nicolás Alonso "Yo reafirmé a Comey sobre su preocupación en torno a las conversaciones con Trump", dice Sessions. 13/06/2017 22:13

Joan Faus Otra escena de la comparecencia en el Senado, de AFP 13/06/2017 22:11

Joan Faus Este es el famoso discurso de Trump en abril de 2016 en un hotel de Washington. Al acto acudió el embajador ruso pero Sessions niega que tuviera un encuentro con él http://cort.as/xWQa 13/06/2017 22:09

Nicolás Alonso "Su silencio dice mucho", insiste el senador Heinrich, que continúa acusándole de bloquear esta investigación de órgano legislativo sobre la trama rusa. 13/06/2017 22:04

Nicolás Alonso "Es una vieja política en el Departamento de Justicia que el fiscal general no pueda desvelar sus conversaciones privadas con el presidente cuando éste no puede haber considerado las respuestas con anterioridad", se justifica Sessions. 13/06/2017 22:03

Nicolás Alonso El senador Heinrich, demócrata, recuerda a Sessions que ha jurado decir la verdad. "Está usted bloqueando la investigación de este comité", afirma firmemente. 13/06/2017 22:02

Joan Faus Conclusión 3: Sessions niega que tuviera un tercer encuentro con el embajador ruso y señala que es una “mentira abominable y detestable” sugerir que se coordinó con la injerencia electoral rusa 13/06/2017 22:01

Nicolás Alonso "Lo apropiado habría sido que Comey hablara con el número dos del Departamento de Justicia en lugar de expresar sus preocupaciones conmigo (porque él estaba recusado de la investigación", se defiende Sessions. 13/06/2017 22:01

Nicolás Alonso "Era mi responsabilidad recomendar la destitución de Comey como parte de mi trabajo de fiscal general", prosigue Sessions. 13/06/2017 21:59

Joan Faus Conclusión 2: Defiende el despido de Comey como director del FBI “en parte” por su gestión del caso del correo privado de Hillary Clinton y por una falta de disciplina en que “había demasiada filtración y demasiadas apariciones en público”. Pero Sessions no revela si Trump le pidió que hiciera esa recomendación y asegura que nunca le dijo a Comey que él no estuviera satisfecho con su papel al frente del FBI 13/06/2017 21:58

Nicolás Alonso "Ha habido muchas filtraciones y mucha conversación sobre investigaciones", cita Sessions, como una de las razones por las que no consideraba que Comey estuviera capacitado para continuar como director del FBI. 13/06/2017 21:57

Joan Faus Conclusiones ahora mismo: 1) Sessions admite que las preocupaciones de Comey sobre sus encuentros con Trump eran legítimas, pero alega que no se preocupó mucho sobre el asunto. 13/06/2017 21:55

Nicolás Alonso Sessions se desespera. "He intentado ser honesto", repite el fiscal general. El senador Wyden insiste: "¿Por qué dijo Comey que había algo problemático con consultarle sobre la trama rusa?". "No hay nada problemático", vuelve a decir Sessions. 13/06/2017 21:54

Nicolás Alonso "No sé si el presidente graba sus conversaciones en el Despacho Oval", afirma el fiscal general. 13/06/2017 21:47

Nicolás Alonso "No me pareció un problema mayor dejar al presidente Trump con Comey", dice Sessions pese a que el exdirector del FBI expresó que era una manera inapropiada de proceder de cara al futuro. El Departamento de Justicia, que supervisa al FBI, debería interceder en las comunicaciones entre el Despacho Oval y el jefe de la agencia de policía. 13/06/2017 21:46

Nicolás Alonso Sessions justifica ahora su decisión recurriendo al manejo incorrecto y "falta de disciplina" del exdirector del FBI en la investigación de los correos de Clinton, que generó mucha polémica durante la campaña electoral. 13/06/2017 21:43

Joan Faus Sessions se mantiene firme: no revelará el contenido de cualquier conversación con Trump. Es una forma de no secundar pero tampoco de rebatir las afirmaciones de Comey sobre sus conversaciones con el presidente 13/06/2017 21:43

Nicolás Alonso "Había problemas ahí (FBI) y consideramos tanto yo como mi número dos que lo mejor era un nuevo comenzar en la agencia", dice Sessions todavía sobre la destitución del ahora exdirector Comey. 13/06/2017 21:42

Nicolás Alonso La Casa Blanca utilizó esa recomendación para justificar la decisión de destituir a Comey. Más tarde, el propio Trump reveló que él lo había decidido con anterioridad. 13/06/2017 21:40

Nicolás Alonso ¿Por qué escribió Sessions la recomendación de destituir a Comey si Trump afirmó que lo iba a hacer de todas formas? "El presidente nos pidió nuestra opinión y le dimos una recomendación escrita", dice Sessions, que evita aclarar si el presidente había, o no, decidido si expulsar a Comey del FBI sin necesidad de una recomendación. 13/06/2017 21:40

Nicolás Alonso "No dudo al decir que no hubo colusión entre la campaña de Trump y los rusos", dice Sessions. 13/06/2017 21:36

Joan Faus Sessions secunda la declaración de Comey de que el exdirector del FBI le comunicó que se sintió incómodo en su encuentro a solas con Trump. “Le respaldé en sus preocupaciones”, dice sobre las dudas de Comey sobre la necesidad de no hablar de investigaciones en curso 13/06/2017 21:34

Nicolás Alonso "Apoyé la preocupación de Comey sobre los contactos directos con el presidente Trump", dice Sessions. 13/06/2017 21:32

Joan Faus Sessions en el Comité de Inteligencia del Senado. También de AFP 13/06/2017 21:30

Nicolás Alonso "¿No tuvo usted una conversación con Kislyak (en el hotel Mayflower)?", le preguntan al fiscal. "No. No que yo recuerde", dice Sessions. En el pasado, el republicano ya ocultó dos reuniones, que más tarde admitió. 13/06/2017 21:29

Joan Faus Más dosis de difíciles equilibrios. Sessions defiende el despido de Comey como director del FBI. Dice que la agencia policial necesitaba un “comienzo fresco” pero explica que nunca le dijo a Comey que no estaba satisfecho con su conducta como director 13/06/2017 21:29

Nicolás Alonso Sessions dice que no habló con Comey en los meses que coexistieron en el Departamento de Justicia/FBI. 13/06/2017 21:27

Joan Faus Una fotografía de Sessions en su comparecencia. Es de Saul Loeb de AFP 13/06/2017 21:26

Nicolás Alonso "No hablé con Comey sobre su faceta de director", dice Sessions pese a que él fue quien firmó la carta para que Trump le destituyera. 13/06/2017 21:26

Nicolás Alonso Sessions rebusca entre sus documentos, suspira, mira con gesto serio a los miembros del comité. 13/06/2017 21:26

Joan Faus Sessions busca un difícil equilibrio: defender su independencia y no criticar a Trump. El fiscal general asegura que “no es inapropiado” que el presidente hablé con el director del FBI, en referencia al encuentro a solas que mantuvo en febrero Trump con James Comey. Pero dice que es “problemático” que cualquier alto cargo del Departamento de Justicia hablé con funcionarios de la Casa Blanca y del Gobierno sobre investigaciones en curso sin una directriz de comunicación clara 13/06/2017 21:24

Nicolás Alonso "Tengo confianza en Mueller", dice Sessions. "No sé nada de lo investigación y no he hablado con él". "No sé si el presidente confía en él, no he hablado de ello con él", defiende Sessions. 13/06/2017 21:22

Nicolás Alonso "No hay nada incorrecto con una conversación entre el presidente con el director del FBI", dice Sessions. "Lo problemático es hablar sobre una investigación", afirma. Trump había conversado e incluso sugerido al entonces director Comey que dejara de lado la investigación a Flynn. 13/06/2017 21:19

Joan Faus Sessions está a la defensiva y explica que el motivo de su comparecencia es defender su honor. Sostiene que no tenía nada que ocultar sobre sus encuentros con el embajador ruso pero alega que no se explicó mejor en su comparecencia en el Senado porque no le preguntaron con detalle 13/06/2017 21:19

Nicolás Alonso "No he tenido ningún contacto con Robert Mueller", dice Sessions al responder a una pregunta sobre esta cuestión. Mueller es el fiscal especial asignado para llevar la investigación a la trama rusa. Su nombramiento ocurrió días después de que Trump destituyera a Comey, que hasta entonces lideraba esa investigación. 13/06/2017 21:18

Nicolás Alonso Sessions dice que ya sabía que tendría que recusarse de la investigación mucho antes de hacer el anuncio de manera oficial. 13/06/2017 21:17

Nicolás Alonso "Muchos creen que me recusé de la investigación a la trama rusa porque yo era uno de los sujetos investigados", explica Sessions. "Pero yo lo hice porque al haber sido una persona cercana a Trump entonces era la decisión apropiada bajo la ley". 13/06/2017 21:16

Nicolás Alonso "Nunca tuve intención de no haber reportado alguna conversación con Kysliak", enfatiza Sessions. 13/06/2017 21:13

Nicolás Alonso Comienza la ronda de preguntas. Sessions vuelve a negar alguna conversación con Sergei Kysliak, el embajador ruso, que no haya admitido a estas alturas. 13/06/2017 21:13

Nicolás Alonso "El pueblo americano quiere un gobierno honesto. Y eso le estamos dando", afirma Sessions. "Estamos implementando la agenda de Trump", continúa el fiscal general. "Tengo la intención de trabajar cada día para realizar el importante trabajo que tenemos por delante". 13/06/2017 21:08

Nicolás Alonso Sobre sus conversaciones con Comey, Sessions dice que él estaba de acuerdo con el líder del FBI sobre la incorrección de las comunicaciones entre la agencia de inteligencia y la Casa Blanca. Comey se quejó antes de su destitución a Sessions sobre los contactos por parte del presidente Trump en torno a la investigación de la trama rusa y la del exgeneral Michael Flynn. 13/06/2017 21:07

Nicolás Alonso "Tuve que recusarme de la investigación a la trama rusa tras desvelar esas reuniones", dice Sessions. "No lo hice por haber hecho algo mal o estar en involucrado en algo inapropiado, si no porque consideré que debía después de las revelaciones sobre mis conversaciones con el embajador", continúa. "Pero esto no significa que no pueda seguir ejerciendo como el líder del Departamento de Justicia, incluyendo al FBI. Sessions fue el encargado de recomendar al presidente que destituyera a James Comey, el líder del FBI que investigaba esa trama rusa. 13/06/2017 21:04

Joan Faus Sessions dice que solo conoce por la prensa las novedades sobre la investigación rusa 13/06/2017 21:03

Nicolás Alonso "Me reuní brevemente con Kysliak (embajador ruso) en mi despacho como senador, al igual que con otros líderes de gobiernos extranjeros", explica Sessions. "Las revelé, ocurrieron, pero no hubo nada inaceptable o inapropiado en esas conversaciones", insiste el fiscal general. 13/06/2017 21:01

Joan Faus Sessions parece tenso y nervioso 13/06/2017 21:01

Joan Faus Igual que Comey hace una semana, Sessions dice que ha sido objeto de mentiras. Niega que que él hablara con representantes rusos sobre las injerencias de Moscú en la campaña electoral y niega haber mentido sobre sus encuentros con el embajador ruso 13/06/2017 21:01

Nicolás Alonso Sessions explica ahora porqué ocultó sus conversaciones informales durante la campaña con el embajador ruso. Afirma que él no tenía un puesto oficial en la campaña de Trump y que en esas circunstancias él respondió correctamente al negar haberse reunido, como parte del equipo Trump, con miembros del Kremlin. 13/06/2017 21:00

Nicolás Alonso "No he tenido ninguna conversación sobre ninguna interferencia a nuestro sistema democrático. Fui vuestro colega en el Senado durante más de 20 años y la sugerencia de que hubiera minusvalorado nuestro sistema democrático, tras haber servido este país, es una gran mentira. Es falso", dice Sessions. 13/06/2017 20:58

Nicolás Alonso "No tuve reuniones privadas ni encuentros con miembros del Gobierno ruso en el hotel Mayflower", dice Sessions sobre una posible tercera reunión que se rumoreaba pudiera haber ocurrido el 27 de abril, meses después de estar Trump en la Casa Blanca. El fiscal general sí admite los dos primeros encuentros informales o conversaciones con el embajador ruso, algo que ya había afirmado. 13/06/2017 20:57

Nicolás Alonso "Aprecio los esfuerzos del comité para investigar la interferencia rusa. Apoyo estos esfuerzos", dice Sessions. 13/06/2017 20:55

Nicolás Alonso Gesto serio del fiscal general mientras el presidente del comité, el republicano Richard Burr, menciona algunas de las cuestiones que buscarán aclarar con la audiencia. Entre ellas, si Sessions tuvo más reuniones de las que ha admitido durante la campaña de Trump con miembros del Gobierno ruso. "Separemos los hechos de los rumores", le pide Burr. 13/06/2017 20:47

Nicolás Alonso De acuerdo con los procedimientos habituales, Sessions leerá su comunicado antes de ser interrogado por los senadores. 13/06/2017 20:42

Joan Faus Es la primera vez que Sessions comparece en el Senado como fiscal general. Durante su comparecencia para ser confirmado en el cargo, el exsenador mintió sobre sus encuentros con el embajador ruso. Una vez los destapó la prensa, Sessions se vio forzado a inhibirse de supervisar la investigación del FBI a los contactos rusos de Trump 13/06/2017 20:41

Nicolás Alonso Entra el fiscal general a la sala. 13/06/2017 20:40

Joan Faus Daniel Richman, el profesor de Columbia que filtró a la prensa los documentos de Comey sobre sus contactos con Trump, ha dicho hoy que entregará esos "materiales relevantes" al FBI 13/06/2017 20:33

Nicolás Alonso Estamos a la espera de que Jeff Sessions y los senadores del Comité de Inteligencia entren a la sala de audiencias, situada en el Capitolio. 13/06/2017 20:30

Joan Faus En marzo, contamos cómo Sessions empezaba a abrir una brecha con Trump y los republicanos http://cort.as/xWLO 13/06/2017 20:24

Joan Faus "Si hubiese una buena causa, lo consideraría. Si no hubiese una buena causa, no importaría lo que dijera cualquiera", ha añadido 13/06/2017 20:15

Joan Faus "No voy a seguir cualquier orden a no ser que crea que esas son órdenes legales y apropiadas", ha dicho Rosenstein, en un desafío a Trump 13/06/2017 20:13

Joan Faus El fiscal general adjunto Rod J. Rosenstein, que está al cargo de la supervisión de la investigación rusa tras recusarse Sessions, ha dicho hoy que solo despediría al fiscal independiente si hubiese una causa clara y promete que tendrá independencia total 13/06/2017 20:10

Joan Faus Hace una semana supimos que Jeff Sessions ofreció su dimisión y Trump la rechazó http://cort.as/xQ8b 13/06/2017 20:01

Joan Faus Sessions es una figura en declive. En menos de cinco meses ha sufrido una de las mayores abrasiones del Gabinete. El presidente se ha distanciado de él y su capacidad de maniobra resulta muy limitada http://cort.as/xVu9 13/06/2017 19:56

Joan Faus Christopher Ruddy, el amigo de Trump que ayer dijo que el presidente consideraba despedir al fiscal especial que investiga la trama rusa, hoy se ha desdicho https://twitter.com/MSNBC/status/874660173075197952 13/06/2017 19:50

Joan Faus En esta pieza contamos todos los detalles sobre la trama rusa http://cort.as/xRvy ¿Qué se investiga? ¿Por qué hay un fiscal especial? ¿Ha cometido el presidente un delito? 13/06/2017 19:41

Joan Faus La comparecencia de hoy es el enésimo episodio en la investigación a los contactos con Rusia del entorno de Trump en menos de cinco meses de presidencia 13/06/2017 19:39

Amanda Mars Sessions pidió testificar ante el comité de inteligencia después de las demoledoras revelaciones de James Comey, el director del FBI, en las que mencionaba al fiscal general. Aquí un resumen de lo que dijo. http://cort.as/xWIX 13/06/2017 19:32