‘The art of the deal’, el manual de Donald Trump, llega al régimen norcoreano

Corea del Norte, país sometido a la férrea dictadura de Kim Jong-Un, es enemigo declarado de Estados Unidos, potencia con la que, además, ha habido una escalada de tensión desde la llegada al poder de Donald Trump y la intensificación de las pruebas nucleares del Gobierno norcoreano. Pero esta semana, el libro más célebre del gobernante estadounidense, The art of the deal (El arte del trato), llegó en forma de obsequio para el régimen.

El exjugador de baloncesto Dennis Rodman entregó un ejemplar de este manual sobre los negocios -y la vida- al ministro norcoreano de Deporte, Kim Il Guk Thursday, durante su visita a Pyongyang, ya que, según las informaciones disponibles hasta ahora, no se ha visto aún con el líder.

La instantánea del libro en manos del funcionario de tan hermético país resulta singular: la obra, publicada hace 30 años, muestra en su cubierta al Trump de la época, un yupi del Manhattan de los 80, bajo unas letras doradas con su apellido. Y las páginas, escritas en primera persona, son el relato de la imagen que Trump ve o quiere que se vea de sí mismo, junto con un canto al capitalismo más rabioso y cierto aroma a libro de autoayuda.

“Apunto alto y entonces no dejo de empujar y empujar y empujar para lograr lo que persigo”, dice en un pasaje de la obra, de 1987. “Me gusta pensar a lo grande. Siempre lo he hecho. Para mí es sencillo. Si vas a pensar, mejor hazlo a lo grande”, afirma también. También revela algunos de sus secretos en las negociaciones: “A veces, parte de alcanzar un acuerdo consiste en denigrar a tus competidores”.

Por algún motivo, Rodman, que ha realizados más viajes polémicos a Corea en los últimos años, pensó que era un buen regalo para Kim Jong-Un, a quien ha llegado a llamar "amigo". La misma semana que el deportista visitó Corea del Norte, el régimen liberó con un daño neurológico grave a un estadounidense de 22 años al que condenó a 15 años de trabajos forzados el pasado mez de marzo por haber intentado robar un cartel de propaganda política en un hotel de la capital.