Bélgica identifica al autor del atentado frustrado en Bruselas

La Fiscalía belga ha confirmado este jueves que el terrorista que trató de atentar este miércoles en la Estación Central de Bruselas es Oussama Z, habitante del barrio de Molenbeek de 36 años y origen marroquí. Según el Ministerio Público, el terrorista actuó solo y no tenía antecedentes por terrorismo. El atacante falleció anoche al ser abatido por soldados que patrullaban la zona después de que provocara una pequeña explosión que no causó heridos. Las autoridades han aclarado que no llevaba cinturón de explosivos, y que se produjeron dos detonaciones en la mochila que llevaba: "Está claro que quería causar más daños de los que consiguió", ha señalado el fiscal. El hombre se abalanzó finalmente sobre los militares que reaccionaron con rapidez para abatirlo.

El transporte por ferrocarril ha recuperado la normalidad desde las ocho de esta mañana. El ataque frustrado en torno a las ocho y media de la noche del martes provocó la interrupción inmediata del servicio de trenes y el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad. El cadáver del agresor ha permanecido en el lugar del suceso hasta primera hora de esta mañana, cuando ha sido retirado después de una noche en la que que los equipos de artificieros peinaron la instalación para confirmar que no había nuevas cargas explosivas en la infraestructura, por la que cada día pasan 60.000 pasajeros.

Tanto Jambon como el primer ministro belga, Charles Michel, han reunido al gabinete de crisis y han acordado ampliar las medidas de seguridad reforzando la presencia policial en las estaciones de tren y metro así como en eventos multitudinarios. Esta misma noche se celebra en la capital belga un concierto del grupo británico Coldplay. "Toda Europa hace frente a esta amenaza terrorista, no solo Bélgica, pero no vamos a dejarnos intimidar por los terroristas. Hay que seguir viviendo con la mayor normalidad posible, manteniéndonos vigilantes y defendiendo nuestros valores", dijo Michel tras el encuentro con su equipo.

La información oficial ha fluido a cuentagotas desde que se produjo el ataque, pero algunos testigos han dado su versión de lo sucedido. "Estaba a unos diez metros cuando ocurrió la explosión. Había gente más cerca, a dos o tres metros. Yo me fui para alertar a mis colegas para evacuar la estación", declaró a Efe el agente de la empresa nacional de ferrocarriles Nicolas Van Herreweghen. "Me quedé en los andenes para evacuar a todas las personas que quedaban y asegurarme que no volvían a entrar dentro. Hicimos todo lo que pudimos para proteger a todas las personas que estaban en la estación".

El titular de Interior también ha dejado pistas en sus declaraciones. Jambon no aclaró si el sospechoso llevaba una carga explosiva mayor a la que finalmente estalló, pero se mostró aliviado: "Podemos decir que se ha evitado lo peor", aseguró a la cadena de televisión belga RTBF.

El incidente provocó el desalojo fulminante de esa estación y de los aledaños de la Grand Place, el centro turístico de Bruselas, pero no ha modificado el nivel de alerta. La OCAM, el organismo que estudia la fuerza de la amenaza terrorista en cada momento, decidió mantener la alerta en el nivel 3, un peldaño por debajo del máximo, lo que indica que la posibilidad de un nuevo atentado es "posible y probable". La presencia policial y militar en la capital de la UE continúa siendo muy elevada cuando se cumplen 15 meses de los atentados de marzo de 2016, que provocaron 32 muertos y cientos de heridos tras los ataques al metro de Maelbeek (muy cerca de las instituciones europeas) y el aeropuerto de Zaventem.