May pide perdón por su reacción al incendio del edificio de Londres

Theresa May, este miércoles en el Parlamento británico.

La primera ministra británica Theresa May pidió este miércoles disculpas por la pobre reacción inicial de las autoridades al incendio del bloque de viviendas sociales de Londres que dejó 79 muertos. "Como primera ministra, pido disculpas por ese fracaso", dijo May en el debate en la Cámara de los Comunes sobre su programa para los próximos dos años. "Fue un fracaso del Estado, a nivel local y nacional".

May fue muy criticada por evitar a los afectados cuando visitó la zona del desastre, a la mañana siguiente. "Permítanme ser absolutamente clara: el apoyo sobre el terreno a las familias en las primeras horas no fue lo suficientemente bueno", añadió. "La gente se quedó sin pertenencias, sin un techo sobre sus cabezas, sin información básica sobre lo que había ocurrido, lo que tenían que hacer y dónde buscar ayuda", narró May.

Este miércoles el Gobierno ha anunciado que los afectados por el incendio serán realojados en un bloque de viviendas de lujo cercano al lugar del siniestro, en un barrio donde los pisos superan el millón y medio de libras (1,3 millones de euros).

El ministro para las Comunidades, Sajid Javid, reveló que los supervivientes serán realojados en 68 apartamentos de uno y dos dormitorios en el corazón de High Street Kensington, una de las zonas más pudientes de la capital. Las propiedades adquiridas por el Ejecutivo británico forman parte de lo que se considera "vivienda social de nueva construcción".

El bloque cuenta con conserje las 24 horas del día y una sala de cine privada. Según el departamento para Comunidades y Gobierno local, se espera que "estas nuevas propiedades se ofrezcan como una de las opciones para realojar, de manera permanente, a los residentes de la Torre Grenfell".

Ese departamento reveló además que el Gobierno ha dispuesto fondos adicionales para que esos pisos estén disponibles más rápidamente, con el objetivo de tenerlos listos a finales de julio.