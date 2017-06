Merkel da la espalda a May y dice que el Brexit “no es la prioridad” de la UE

Nuevo revés para Londres. La canciller alemana, Angela Merkel, dio este jueves la enésima muestra de que las negociaciones sobre el divorcio entre la UE y el Reino Unido van a ser cualquier cosa menos fáciles. “El futuro de la Unión a Veintisiete es la prioridad, no el Brexit”, espetó Merkel en la cumbre europea. El Gobierno británico ha aceptado esta semana todas las condiciones de negociación de Bruselas. La debilitada primera ministra británica, Theresa May, expuso la noche de este jueves los primeros detalles de su propuesta para garantizar los derechos de los europeos que viven en las islas. May se enfrentaba con los recelos que vienen siendo habituales y con una unidad en la que los británicos no han logrado descubrir fisuras. Al menos por ahora.

May se ha comprometido este jueves a que los ciudadanos de la Unión que estén actualmente residiendo legalmente en Reino Unido puedan continuar en el país tras el Brexit, pero ha rechazado el deseo de Bruselas de que la justicia europea supervise sus derechos, según informa BBC. May ha expresado "un compromiso claro de que a ningún ciudadano de la UE actualmente en el Reino Unido de manera legal se le pedirá salir del país en el momento en que Reino Unido abandone la UE", según ha explicado una fuente del Gobierno británico.

La primera ministra ha dicho que quiere una solución "justa y seria" para garantizar los derechos de los aproximadamente tres millones de ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Por ello ha propuesto que a los europeos con cinco años con residencia en el país se les mantenga el estatus de "residente UE permanente" una vez que se materialice la salida de Londres de la Unión.

Merkel solo tiene ojos para el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron. La canciller alemana dictó en 2010 una cura de austeridad para Europa y desde entonces se ha negado a hacer concesiones. Hasta que llegó Macron: Merkel rechazó en 2015 la propuesta francesa de un superministro de Finanzas y un presupuesto de la eurozona, pero ahora está dispuesta a aceptar esa idea (siempre que Macron haga reformas en Francia, eso sí). Todo lo demás es secundario. Incluso el primer divorcio en los 60 años de historia de la Unión: los Veintisiete dieron este jueves una nueva muestra de unidad y declararon que sus esfuerzos se centran en otras agendas.

Merkel y Macron quieren reforzar el euro. Pretenden tener el esqueleto de una política de seguridad y defensa en un plazo de tres meses. Apuntan las líneas maestras de la política comercial en la era Trump. Y, en la primera cumbre de Macron, dejaron claro que May y su Brexit son, de momento, segundo plato: la primera ministra británica presentó durante la cena un esbozo de su propuesta sobre los derechos de los europeos que trabajan en Reino Unido, pero el resto de jefes de Estado y de Gobierno no entraron a debatir. “El negociador europeo es Michel Barnier”, fue la premisa. Los Veintisiete se limitaron a discutir, ya sin May, los criterios para repartirse las dos agencias —la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia del Medicamiento, a la que opta Barcelona— que volverán al continente por el Brexit.

La UE está decidida a mantener toda la negociación del Brexit centralizada en Barnier. Sus líderes temen la capacidad de persuasión de los británicos, y esa querencia tan europea por resquebrajar la unidad cuando es más necesaria. Consciente de que el cuerpo a cuerpo solo puede beneficiar a Londres, May pidió que se incluyera en la agenda una intervención sobre un asunto esencial del Brexit. Quería explicar de primera mano a sus socios la “generosa oferta” que presentará el lunes sobre derechos de los ciudadanos. Fuentes diplomáticas aseguran que el Gobierno de May ha consultado a los sectores más afectados, entre ellos a los 300.000 británicos que viven de manera permanente en España. Y confían en que el anuncio de May haya calmado las aguas: la primera ministra es consciente de que una propuesta muy restrictiva podría restarle aún más popularidad entre sus propios ciudadanos.

El apartado del Brexit en la cumbre se presentaba con una coreografía muy artificial. Porque los líderes estaban dispuestos a recibir de buena gana las explicaciones de May, pero recelaban —convenientemente aleccionados por el Consejo y la Comisión— de entrar en la harina del debate. Los presidentes Donald Tusk y Jean-Claude Juncker se permitieron incluso elucubrar sobre una posible marcha atrás del Brexit. “Soy un soñador, pero soy realista”, resumió Tusk.

Eje francoalemán

Más allá del Brexit, Macron protagonizó un cambio de registro en las cumbres después de mucho, mucho tiempo. Un descontento sin partido recorre Europa: la sucesión de crisis que empezó en 2008 ha cristalizado en un engranaje narrativo plagado de lugares comunes del pesimismo clásico.

El presidente francés, flanqueado por Merkel, ensayó este jueves un nuevo relato, un nuevo impulso para la UE basado en el regreso del eje franco-alemán. Con un discurso rabiosamente europeo —pero seriamente tocado por cuatro dimisiones por corrupción en un Gobierno que apenas empieza a andar—, reiteró su apuesta por el “renacimiento” europeo en áreas como la defensa, el comercio y la necesidad de reforzar el euro de cara a la próxima crisis.

La gigantesca operación de seducción de Macron, que ha logrado conquistar a Francia, se traslada así a Bruselas. Pero tiene como destino final un edificio con forma de lavadora: la cancillería que alberga el despacho de Merkel. “Europa no es solo un programa: es una ambición”, dijo un Macron que fue el centro de todas las miradas. Le queda lo más difícil: traducir ese brillo, empañado por las dimisiones en su gabinete, en resultados en Francia, que lleva años arrastrando los pies.