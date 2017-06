Un frigorífico, el origen del incendio de la torre Grenfell de Londres

La policía británica ha confirmado este viernes que el devastador incendio que arrasó la torre Grenfell de Londres y que dejó 79 muertos o desaparecidos fue accidental, que comenzó en una nevera defectuosa, como apuntaba la principal hipótesis, y que el revestimiento exterior del edificio y el aislamiento, como también se temía, incumplían la normativa de seguridad, según informan la agencia Reuters y la BBC. La policía no descarta presentar cargos por homicidio involuntario como consecuencia del incendio.

Ha sido la superintendente Fiona McCormack, de la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés), quien ha dado a conocer las principales conclusiones en lo que va de investigación. En una declaración a los medios, ha informado de que el incendio lo causó "la explosión de un frigorífico", que se incendió de forma accidental en uno de los apartamentos de la parte inferior del bloque.

Según la reconstrucción de los hechos que han hecho estos días los medios británicos, el fuego se originó en el apartamento de Behailu Kebede, en la cuarta planta de un total de 24. La madrugada del miércoles 14 de junio, este taxista etíope, de 44 años y que lleva residiendo tres lustros en Reino Unido, llamó a la puerta de su vecino Abdul. “Nos dijo que teníamos que salir porque había fuego en su apartamento. Su amigo añadió que la nevera había explotado, pero los dos parecían tranquilos”, relata Abdul. Maryann Adam, otra residente, pudo ver un fuego “pequeño” en el piso de Kebede. La responsable policial ha precisado hoy que la nevera era una Hotpoint FF175BP y que no es un producto que se haya retirado del mercado por temor a su falta de seguridad.

McCormack también ha declarado que los materiales del aislamiento y los paneles de aluminio que lo recubrían "no han superado las pruebas de seguridad" a las que han sido sometidos. El material aislante, cuyo nombre no ha especificado, "se inflama a los pocos minutos", según McCormack, que ha añadido que las pesquisas continúan ahora para analizar cómo estaban fijados los paneles.

La BBC ya apuntó al material instalado hace dos años en una reforma en la fachada como una de las posibles causas de la rápida expansión del fuego. La tesis defendida por la radiotelevisión pública es que las hojas de aluminio que forraron el inmueble en su “lavado de cara” contenían polietileno, fácilmente incendiable, en lugar de la materia mineral utilizada en otras remodelaciones de edificios por ser menos inflamables.

Como parte de la investigación, McCormack ha dicho que la Policía estudia presentar cargos de homicidio y que ha confiscado documentos y materiales de un "número de organizaciones". "Estamos mirando cada delito criminal desde homicidio para arriba, estamos mirando cada delito sobre seguridad y salud y de seguridad ante un incendio y estamos revisando en este momento cada compañía implicada en la construcción y remodelación de la torre", ha dicho la superintendente.

La prioridad sigue siendo, no obstante, identificar a todos los muertos. "No quiero que haya víctimas de la tragedia que no conozcamos", ha indicado la superintendente. En el bloque, de 120 apartamentos de protección oficial y ubicado en el barrio de North Kensington, al oeste de la capital, vivían cerca de 600 personas. El último balance de víctimas es del pasado día 19, cuando el comandante de la policía Stuart Cundy admitió: "Siento tener que decir esta mañana que hay 79 personas que creemos que están muertas o desaparecidas y que, lamentablemente, tenemos que suponer que están muertas".

La primera ministra británica, Theresa May, informó ayer de que el Gobierno está dando 500 libras (565 euros) en efectivo a cada uno de los adultos que vivían en la torre, aportaciones que los damnificados no tendrán que devolver. Los afectados podrán, además, vivir en pisos similares en la misma zona, pero ninguno estará obligado a ir a un lugar que no quiera. El Gobierno ha indicado que unos 100 edificios a diario son revisados en el Reino Unido para evitar que se pueda repetir la tragedia.