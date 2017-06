Noche de bodas para la Administración Trump

No es un fin de semana habitual para el entorno de los Trump. Este sábado, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y la actriz escocesa Louise Linton, se casan en una ceremonia íntima que escapó los radares de la prensa hasta esta semana. La pareja, formada en las calles de Hollywood (Los Ángeles), donde ambos coincidieron hace años, es atípica para los círculos políticos de Washington.

Mnuchin, de 54 años, era hasta hace poco un extranjero en la política, tal y como su jefe, el presidente Donald Trump. Después de años dedicado a empresas de financiamiento de películas en el glamuroso Hollywood, el empresario pasó a las filas del banco Goldman Sachs en Nueva York, donde ocupó un puesto de alto nivel. Su fiancée, Linton, de 36, ha pasado la mayor parte de su vida profesional en los estudios cinematográficos excepto un breve tiempo como ejecutiva de una empresa de entretenimiento fundada por Mnuchin. La pareja vive desde principios de año en una casa de 12,6 millones de dólares en una urbanización acomodada del noroeste de Washington.

Su relación se gestó durante el pasado Hollywoodiano de Mnuchin. El ahora político, pasó años en la capital del cine como empresario e inversor de producciones, entre ellas American Sniper o Wonder Woman. Allí conoció a Linton, una discreta actriz que no ha jugado papeles en grandes películas pero se ha hecho hueco en Los Ángeles tras estudiar periodismo e interpretación. Será la tercera boda para Mnuchin, la segunda para Linton.

“Estábamos en Art Basel Miami (una conocida exhibición anual de arte) y paseando nos detuvimos a observar un anillo ovalado en un escaparate. Es un diseño anticuado pero me encanta. Tres año después me propuso matrimonio con ese mismo anillo”, afirmó recientemente Linton en una entrevista. La actriz, nacida en Edimburgo, es conocida por su afán por lo vintage tal y como desvelan sus fotos en los sets de cine y las alfombras rojas.

Los prometidos han preferido no desvelar el lugar de la boda, aunque se sabe que será en la capital y que a ella asistirán “muchas personas del Gobierno”, según afirmó una portavoz de Linton a The New York Times. Tampoco se conoce si Trump y Melania asistirán. Pero sí otros como el secretario de Comercio, Wilbur Ross, al que se le ha visto frecuentar restaurantes de alta gama con Mnuchin. Omarosa Manigault, una asesora política de la Casa Blanca, fue la última integrante del Gobierno en casarse y eligió para la celebración el hotel Trump de Washington, a pocas manzanas de la mansión presidencial.

La discreción con que se ha planeado la boda, sin que llegara a los oídos de la prensa estadounidense hasta esta semana, puede estar relacionada con la impopularidad de los asesores y ministros de Trump en Washington, una ciudad hostil hacia el presidente. Aunque Mnuchin no es de los más criticados, su entrada al Gobierno del republicano ha sido rechazada por círculos demócratas que consideran hipócrita que un hombre de negocios con su experiencia confíe en el discurso nacionalista y proteccionista de Trump. Además, la industria del entretenimiento y el cine se mantiene como uno de los núcleos duros contra el actual presidente, al que numerosos actores y actrices han desaprobado en discursos de galas y ceremonias como los Óscar o los Grammy. Se desconocen las opiniones de Linton sobre el presidente.