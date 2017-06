Naufraga en Colombia una embarcación con más de 100 pasajeros

La embarcación El Almirante que llevaba al menos a cien turistas naufragó en aguas del embalse Peñol- Guatapé, en Antioquia, en el noroccidente de Colombia. La secretaria de Gobierno del departamento, Victoria Eugenia Ramírez, ha asegurado que no se produjo un choque con otro barco, pero que todavía no están claras las razones del accidente. Testigos afirman que los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas, por lo que las autoridades han activado un protocolo de urgencia para rescatar a los náufragos. La operación se ha activado con el apoyo de la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y la Policía.

Naufragio de embarcación en la represa de Guatapé. Aproximadamente 150 personas estaban a bordo. pic.twitter.com/NM0MkZKcka — Mapache con Gafas 🕶 (@Mapachecongafas) 25 de junio de 2017

“Nuestras aeronaves y tripulaciones están listas y preparadas para evacuar a las personas más graves y que requieran atención inmediata”, indicó la Fuerza Aérea en una nota de prensa. Las vías de acceso al pueblo más cercano, Guatapé, han sido cerradas para el tránsito de carros particulares. Este fin de semana, puente festivo en Colombia, esa zona del país es una de las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

Minutos después de conocerse la emergencia, el presidente Juan Manuel Santos brindó apoyo que desde el gobierno nacional para el rescate de los pasajeros.

Frente a emergencia en Guatapé, @FuerzaAereaCol y organismos de socorro atienden situación. Estamos prestos a brindar asistencia requerida. https://t.co/HYYHQU2Mz7 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 25 de junio de 2017

Los recorridos por este embalse son en su mayoría turísticos. El plan que suelen ofrecer dura cerca de una hora y en él explican la historia de esta represa, propiedad de Empresas Públicas de Medellín. El valor por el trayecto por lo general va incluido en los paquetes que ofrecen una caminata por los municipios cercanos y la subida a la piedra del Peñón, el otro gran atractivo de la región.