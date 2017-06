La CIA entrega al ‘Príncipe Oscuro’ el mando de sus operaciones encubiertas en Irán

La identidad de los encargados de operaciones encubiertas es uno de los secretos mejor guardados de la CIA. Su revelación no sólo pone en peligro a los afectados sino que da pistas estratégicas a los servicios de contrainteligencia extranjeros. Por estos motivos, los medios evitan la publicación de los nombres, excepto cuando hay causas penales graves abiertas. Esa tradición la rompió en 2015 el diario The New York Times con Michael D’Andrea.

Para revelar su identidad, el diario neoyorquino se amparó en un caso polémico. Las operaciones con drones, en aquel momento cada vez más intensas, estaban segando la vida de cientos de inocentes, y en el Valle de Shawal, en Paquistán, uno de estos ataques teledirigidos acababa de eliminar en una guarida de Al Qaeda a dos cautivos occidentales: el estadounidense Warren Weinstein y el italiano Giovanni Lo Porto.

La muerte de estos trabajadores sociales fue un claro error de cálculo de la CIA y el periódico tomó la decisión de hacer público el nombre de quien en aquel momento ocupaba la jefatura del Centro de Contraterrorismo, Michael D’Andrea, más conocido como El Príncipe Oscuro o Ayatolá Mike. Él había dado la orden y, por tanto, él debía responder de sus actos.

Tanto la revelación como el razonamiento fueron acogidos con críticas en la Administración de Barack Obama y no fue secundada por algunos medios. Al conocerse, estas semanas el nuevo destino del agente, su identidad volvió a salir a la palestra. Y también la polémica. “Simplemente no hay excusa al exponer los nombres de quienes participan en operaciones encubiertas. Son personas que arriesgan su vida por nuestra nación y cuyo anonimato es tan crítico para nuestra seguridad como el chaleco antibalas para un soldado de infantería”, escribió el analista conservador Marc Thiessen. Pese a las quejas, The New York Times se mantuvo firme en su argumento.