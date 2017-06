Los europeos tendrán que pedir un documento especial para vivir en Reino Unido

Theresa May en el Parlamento Británico, este lunes.

Los ciudadanos comunitarios tendrán que pedir, tras el brexit, un documento de residencia para demostrar que cuentan con permiso de trabajo y tienen derecho a ser atendidos en centros sanitarios. Eso con independencia de cuando llegaron. Esta es una de las medidas que se apunta en el documento que ha publicado Gobierno británico en el que detalla su propuesta sobre el futuro estatus legal de los comunitarios en el Reino Unido y los británicos en el resto de la Unión Europea. La oferta británica subraya que los europeos que hayan obtenido el estatus de "asentados" permanentes tras cinco años de residencia en el país podrán continuar optando a la reunificación familiar tras el brexit.

"No habrá rupturas familiares", aseguró la primera ministra, Theresa May, este lunes en el Parlamento Británico. Allí afirmó que los comunitarios con permiso de residencia "podrán traer a miembros de su familia en los mismos términos que los ciudadanos británicos". May señaló además que tratará de acordar con Bruselas que los británicos en el resto del continente y los comunitarios en el Reino Unido se continúen beneficiando de la tarjeta sanitaria europea para recibir atención en cualquier país de la UE.

"Ha habido mucha ansiedad sobre lo que les va a suceder a los europeos cuando dejemos la Unión. Hoy quiero aplacar esa ansiedad", dijo May en una sesión en la que informó a los diputados sobre la cumbre europea a la que asistió el viernes. Así, indicó que los europeos con cinco años de residencia en el Reino Unido serán tratados "como si fueran ciudadanos británicos" en cuanto a asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales y pensiones, con lo que busca rebajar la tensión sobre los 3,2 millones de ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido.

Para Londres, aclarar el estatus de los ciudadanos a ambos lados del Canal de la Mancha es una "prioridad inmediata" en las negociaciones oficiales con Bruselas que se iniciaron de forma oficial la semana pasada. "Los ciudadanos europeos hacen una contribución muy valiosa a la economía, los servicios públicos y la vida cotidiana del Reino Unido", remarcó la dirigente conservadora.

Londres espera acordar con Bruselas una fecha límite en la que los comunitarios deberán haber llegado al Reino Unido para tener derecho a optar a la situación de "asentado" permanente tras cinco años. May afirmó que esa fecha debe fijarse entre el pasado 29 de marzo, cuando su Gobierno activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa —el inicio oficial del "brexit"—, y el día en el que culmine el proceso de salida de la UE, previsiblemente en marzo de 2019.

Aquellos que ya estén en el país antes de ese límite podrán quedarse al menos cinco años, lo que les permitirá optar al estatus de residentes permanentes. El Gobierno reitera en el documento publicado este lunes que tras la salida de la Unión Europea "la libertad de movimiento se terminará", pero subraya que "la inmigración entre el Reino Unido y la Unión Europea continuará existiendo".