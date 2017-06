Los europeos forjan un frente común para persuadir a Trump en el G20

El italiano Paolo Gentiloni aprovechó la cita de Berlín para lanzar un SOS ante la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de su país. Gentiloni aseguró que Italia no desea “infringir las reglas” ni abandonar su política de acogida, pero advirtió de que está “bajo presión” y en “una situación de excepción”, por lo que pidió la “contribución directa” de sus socios europeos. Gentiloni no llegó a amenazar con cerrar los puertos italianos, pero propuso revisar el papel de Frontex y de las ONG que rescatan a los inmigrantes y reclamó medidas concretas en la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE prevista para la semana próxima. Todos le mostraron su solidaridad, pero el francés Macron pidió que no se mezcle el problema de los refugiados con el de los inmigrantes económicos, como son el 80% de los que llegan a las costas italianas.