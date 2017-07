La polémica del gobernador que cerró las playas al público y se fue a tomar el sol a la playa

Christie y su familia toman el sol en Island Beach State Park. FOTO: AP | VIDEO: EPV

La incapacidad de los políticos en Nueva Jersey a ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto del Estado está provocado que muchas familias tengan que renunciar a celebrar este largo puente por el Día de la Independencia en las playas y parques públicos. Con una excepción, la de Chris Christie. El gobernador republicano y toda su familia tuvieron la arena blanca del Island Beach State Park para ellos este domingo.

Christie fue el que ordenó el pasado viernes el cierre de todos los espacios públicos por falta de presupuesto. La controvertida visita familiar a la playa en la localidad de Berkeley Township se produjo, por tanto, en el segundo día en el que estaba en vigor el parón. El aspirante a las pasadas elecciones presidenciales, estaba utilizando, además, una residencia de veraneo que le facilita el Estado. Tuvieron para ellos la playa vacía.

El gobernador no ocultó en ningún momento su decisión, mientras le llovían las críticas en las redes sociales de ciudadanos que consideraban que este trato era injusto. “Presentaos a gobernador y podréis tener una residencia aquí”, comentó Christie desafiante durante una rueda de prensa celebrada el sábado, "no he tomado una gota de sol". Este lunes, Christie cargó contra los medios locales que llevaron a su portada las fotos que muestran lo contrario.

“Han cazado en la foto a un político que estuvo donde dijo que iba a estar con las gente que dijo iba a acompañarle, su mujer, sus hijos y una amigos”, insistió, “estoy seguro de que les darán un premio Pulitzer por esta”. El alcalde Jersey City, Steve Fulop, cree, sin embargo, que esta foto muestra que Chris Christie está “incapacitado” para gobernar y califica la situación de “vergonzosa”. La prensa local señala que la policía impidió a otras personas bajar a la playa.

El gobernador tiene dos residencias de retiro a su disposición en Nueva Jersey. La de Island Beach State Park es una de ellas. La otra está localizada en Drumthwacket, en Princeton. "Ya dije el pasado lunes que, pasara lo que pasara, estaba dispuesto a ir en familia este fin de semana", reiteró. La vicegobernadora Kim Guadagno, a la que se ve como sucesora cuando acabe su mandato en enero, dice no tener palabras. "Nunca me sentaría en la playa si el contribuyente no tiene acceso.

Christie convocó una sesión especial este lunes del legislativo, controlado por los demócratas, para tratar de desbloquear la situación. Nueva Jersey no es el único Estado con problemas. Hay nueve que no han cumplido el plazo. Maine también ordenó el cierre de los espacios públicos por falta de acuerdo en el presupuesto. La situación es aún más delicada en Illinois, que arriesga con entrar en la categoría de “bono basura” tras tres años de bloqueo.