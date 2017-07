El Gobierno de Polonia sí recibe a Tump con los brazos abiertos

Henchido de orgullo, al Gobierno polaco casi no le cierra el traje. Donald Trump aterrizó este miércoles en Varsovia en la primera parada de su segundo viaje a Europa. El presidente de Estados Unidos rompió así una tradición —otra más— al elegir visitar Polonia, un país ex comunista, antes que a tradicionales aliados como Reino Unido o Alemania. Un gesto que contribuye a enfriar más las relaciones con sus históricos socios y que, en términos de policía interna, es un buen espaldarazo al Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), cada vez más alejado y confrontado con Bruselas por su deriva autoritaria y su política migratoria. También puede ser el momento idóneo, desean las autoridades polacas, para que Trump muestre su compromiso explícito con la OTAN y la defensa colectiva en un país clave. No sólo por su cercanía con Rusia, sino porque también es uno de los escasos miembros de la Alianza que gasta más del 2% en Defensa.