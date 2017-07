Trump reconoce que Rusia pudo interferir en las elecciones de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este jueves en Varsovia que Rusia podría haber interferido en las elecciones de 2016 que lo llevaron al poder, aunque añadió que otros países también podrían estar involucrados. "Lo he dicho muy sencillamente, creo que muy bien podría haber sido Rusia, creo que bien podrían haber sido otros países, no voy a ser específico, pero creo que mucha gente interfiere", ha dicho Trump durante un encuentro con su homólogo polaco, Andrzej Duda. El líder estadounidense se comprometió a apoyar a Polonia frente al "comportamiento desestabilizador" de Rusia. Un portavoz del Kremlin reaccionó de inmediato desde Moscú rechazando el calificativo de desestabilizador a la política rusa.



En la rueda de prensa conjunta con Duda, Trump ha sostenido que no quiere que Corea del Norte se convierta en una nueva Siria y ha pedido a las naciones aliadas que se sumen no sólo a combatir el terrorismo yihadista, sino también la amenaza de Corea del Norte. El mandatario ha subrayado que EE UU va a "hacer algo" frente al comportamiento de Pyongyang, que tachó de "vergonzoso".

Trump ha agregado que la administración estadounidense está analizando "graves" respuestas, pero no quiso entrar en detalles al ser preguntado sobre una posible reacción militar de Washington contra Corea del Norte. "Yo no dibujo líneas rojas", ha asegurado el mandatario, que recordó el "gran error" que supuso para su antecesor, Barack Obama, trazar la línea roja de las armas químicas en Siria, porque a su juicio después no actuó consecuentemente cuando se probó su uso por parte del régimen del presidente sirio, Bachar el Asad.

Con respecto a Siria, añadió que ningún país que defienda a la humanidad puede permitir los ataques químicos. Además, el presidente de EE UU ha afirmado que su país está "comprometido" con la defensa del centro y este de Europa, y ha criticado la actividad "desestabilizadora" de Rusia en el continente.