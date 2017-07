Una foto, otro misterio: ¿Es la chica que está de espaldas la desaparecida Amelia Earhart?

Amelia Earhart con el bimotor con que se estrelló.

La legendaria aviadora Amelia Earhartse resiste a morir. A los 80 años de su desaparición en el Pacífico, una foto ha reavivado el enigma. Es borrosa, no se la reconoce y los expertos guardan distancia. Pero poco importa. La imagen ha barrido Estados Unidos y ha vuelto a hacer creer que la aventurera no se estrelló en el mar sino que cayó en manos de los japoneses y pudo morir cautiva.

La fotografía fue hallada en los Archivos Nacionales de Estados Unidos y pertenece a una investigación del programa History Channel. Titulada Atolón Jaluit, muestra a una persona sentada de espaldas en un malecón de las Islas Marshall. Los autores del documental apuntan, a partir de datos meramente circunstanciales (parece mujer, tiene el pelo corto y lleva pantalones) que podría tratarse de Earhart. A su lado, de pie junto a un poste, identifican también a su navegante Fred Noonan. “Creemos que un barco japonés la llevó desde las islas Marshall a Saipán, en las islas Marianas, y que murió allí cuando se encontraba bajo custodia de los japoneses ”, dijo a la NBC el productor ejecutivo del programa, Gary Tarpinian.

La especulación no ha sido confirmada por las autoridades japonesas, en cuyos archivo no consta tal detención. Y expertos como Dorothy Cochrane, del departamento de aeronáutica del Smithsonian National Air Museum, no le dan peso. “Pero no se puede culpar nadie por querer soñar”, ha dicho Cochrane a CNN.

Amelia Earhart es considerada una de las grandes aviadoras de todos los tiempos. De enorme sangre fría, fue la primera mujer en cruzar sola el Atlántico y en volar el Pacífico (de Honolulú a California). Su último despegue lo efectuó el 2 de julio de 1937. Ese día, partió con Noonan del aeródromo de Lae, en Papúa Nueva Guinea, para completar una etapa más de su circunvalación al globo terráqueo. Pero en algún lugar del Pacífico, su Lockheed Electra bimotor desapareció. Ni sus cadaveres ni el aparato fueron jamás hallados.

La mayoría de expertos considera que se estrelló en el mar. Pese a esta hipótesis oficial, hay quien ha especulado que cayó prisionera de los japoneses y otros han apostado por la teoría de un suicidio. También hay quien considera que pudo alcanzar el atolón coralino de Nikumaroro. Un punto remoto en las islas Kiribati que con los años se ha vuelto centro de las investigaciones y donde ahora se encuentra una nueva expedición. Ochenta años después, nadie ha dado con la pista definitiva.