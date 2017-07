La oposición venezolana exige a Maduro la liberación de todos los presos políticos

La esposa del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, acudió ayer a la concentración convocada para exigir la liberación de todos los presos políticos y explicó cómo fueron los últimos días del dirigente de Voluntad Popular en la cárcel de Ramo Verde.

“Aguantamos, resistimos, soportamos muchos tratos. Los últimos días de Leopoldo fueron los peores. Denunciamos torturas, en los últimos días en la cárcel bajó seis kilos de peso. No tiene bien la vista, no está viendo bien”, aseguró Tintori, que ve en la excarcelación “un paso”. “A Leopoldo”, continuó, “le encerraron en una celda hacinada por 32 días, le negaron la comida, se intoxicó, estuvo diez días vomitando y con diarrea. Por 32 días no le llegó el periódico, no escuchó radio, no sabía nada”.