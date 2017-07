Los abogados a los que China teme casi tanto como a Liu Xiaobo

Macarena Vidal Liy

Siempre sospechosos incluso después de su puesta en libertad, los detenidos aún no son libres ni pueden integrarse en la sociedad. No solo es improbable que se les permita volver a ejercer. Wang Qiaoling denuncia que ya se ha visto obligada a cambiarse dos veces de casa, después de que su casero recibiera presiones para echarla. “Han instalado una cámara delante de la puerta; hay gente constantemente vigilando la entrada para saber quién entra y quién sale. Cuando salgo siempre me sigue alguien”, cuenta. Su esposo ha recibido instrucciones de no hablar con la prensa, especialmente la extranjera.

Li Wenzu, la esposa del desaparecido Wang Quanzhang, se encuentra en condiciones similares. Ha debido mudarse en varias ocasiones, y a su hijo se le deniega plaza en guarderías públicas o privadas. Wang Yu, la abogada cuya desaparición supuso el comienzo de la campaña, está en arresto domiciliario junto a su esposo y su hijo en su hogar ancestral de Mongolia Interior.