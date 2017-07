El intermediario entre Rusia y Trump Jr.: un cómico ‘playboy’ obsesionado con Facebook

Si Rob Goldstone es un sofisticado y sigiloso intermediario del Kremlin hace escasos esfuerzos en llevar una vida discreta. En su perfil de Facebook, abierto al público, reinan el ocio, las bromas y la obsesión por la apariencia. En los últimos días, este experiodista sensacionalista británico reconvertido en agente musical ha colgado vídeos de él imitando a los protagonistas de un programa infantil o de la película Titanic. También se le ve haciendo aspavientos con sus brazos dentro de una máquina en la que vuelan billetes de dinero que trata de agarrar, con una corona de “emperador” de la antigua Grecia en la cabeza o situado debajo del pene de una estatua.

Goldstone, de 57 años, es el último personaje en aflorar en el interminable universo alrededor de Donald Trump. Se ha convertido en un protagonista clave de la trama rusa que acecha al presidente estadounidense. Según se ha sabido en los últimos días, el director de la compañía Oui 2 Entertainment organizó el encuentro el 9 de junio de 2016 entre Donald Trump Jr., el hijo mayor del mandatario, y una “abogada del Gobierno ruso” para hablar de una supuesta información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton, la rival del republicano en las elecciones del pasado noviembre.

Una foto de Goldstone en Facebook

Es la prueba más evidente hasta el momento de una posible coordinación del equipo de Trump con la injerencia electoral de Moscú para ayudarle a ser presidente, un extremo que el presidente niega pero que investigan un fiscal especial y comités del Congreso.

El agente musical contactó por correo electrónico a Trump Jr. en representación de su cliente Emin Agalarov, de 37 años, una estrella de música pop en Rusia e hijo de un magnate cercano al presidente ruso, Vladímir Putin. Los tres fraguaron su amistad con los Trump en 2013 en la preparación de la gala de Miss Universo que se celebró en noviembre de ese año en Moscú. Y desde entonces Goldstone se ha esforzado en exhibir en las redes sociales sus lazos con el entorno del multimillonario neoyorquino.

En un vídeo de 2013, difundido por la cadena CNN, se ve a Goldstone y Agalarov hablando relajadamente con Trump durante una cena en Las Vegas. El mismo Goldstone escribió en Facebook en junio de 2013 sobre un “encuentro divertido” en esa ciudad y a los pocos días publicó una foto de la cena junto a Trump y Agalarov. Hay más: en 2014 colgó una imagen en Moscú de Ivanka Trump, la hija del magnate, con el cantante; y luego otra en un lugar que no revela en que aparecen Donald, Ivanka y Emin.

Una foto de Goldstone en Facebook

Es una incógnita el alcance del papel de Goldstone y si participó en la reunión de junio de 2016 en Nueva York, pero en los correos de preparación -que difundió Trump Jr. al saber que el diario The New York Times conocía el contenido- exhibe cercanía con la familia del empresario inmobiliario. Se dirige con confianza al primogénito y menciona el nombre de una asesora del entonces precandidato republicano. “Esto es obviamente información de muy alto nivel y sensible pero es parte del apoyo de Rusia y de su Gobierno por el señor Trump, ayudado también por Aras y Emin”, escribe.

Ni el agente ni su abogado, Robert Gage, contestaron a las consultas de este periódico.

Aras Agalarov, el padre de Emin, se ha desmarcado de Goldstone. El experiodista ha alegado que antes de la reunión no conocía a Natalia Veselnitskaya, la letrada que acudió al encuentro, ni a sus acompañantes. “Honestamente no presté atención a ninguno de ellos ni a sus nombres. Mi trabajo fue asegurarme de que encontraran el mostrador de seguridad correcto, escribieran sus nombres y encontraran el ascensor”, dijo el viernes a The Washington Post.

Una foto de Goldstone en Facebook junto a Trump y Emin Agalarov, publicada el día después de las elecciones presidenciales

Goldstone, que ha representado a destacados músicos como Michael Jackson y John Denver, vive en Nueva York y viaja con frecuencia a Moscú. Publicita todos sus movimientos en Facebook. Desde la polémica reunión en junio de 2016 -“Preparándome para un encuentro”, escribió tras compartir su ubicación en la Torre Trump- hasta sus últimos viajes por Italia, Croacia o Grecia. En muchas de sus fotos viajando, aparece junto a hombres jóvenes que describe como “tarados”.

Según la publicación The Daily Beast, Goldstone tiene una vida de playboy en Nueva York. Ha organizado fiestas en que abunda el vodka con hombres jóvenes en un restaurante ruso en Manhattan. Un testimonio describe así a la gente con el que se mueve Goldstone en la ciudad: “Son el tipo de grupo en que una fiesta en un loft en Madison Square Park se convierte en un paseo en limusina que se convierte en la toma de sustancias ilícitas en baños. Uno de los fijos de esta escena era Rob, que siempre era el único hombre mayor en el grupo”.

A Goldstone le gustan la buena vida y los excesos, sobre todo la comida abundante. En 2010, escribió un artículo en The New York Times sobre “trucos” que había aprendido siendo un viajero con sobrepeso.

Ahora está en el ojo del huracán. Intenta desmarcarse de los Trump, pero nunca escondió su predilección por el republicano. El 9 de noviembre de 2016, el día después de las elecciones presidenciales, publicó una fotografía en su Facebook de él, Emin Agalarov y Donald Trump bajo el mensaje: “El equipo A se dirige hacia la Casa Blanca”. Y en su cuenta de Instagram, ahora cerrada, colgó una foto de él con una camiseta con la palabra “Rusia” y el mensaje: “Toma de precauciones”.