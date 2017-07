Paro nacional en Venezuela, en vivo

EL PAÍS

Varias zonas de Caracas se hallaban paralizadas este jueves, con comercios cerrados y sin servicio de autobuses. En Chacao, bastión opositor, solo abrieron unos pocos locales de comida, mientras las calles se encontraban bloqueadas por barricadas. Sin autobuses, las personas caminaban o tomaban el metro, que estaba operativo, aunque algunas estaciones fueron cerradas, informa France Presse.

"El paro cívico ha sido un éxito. La gente se quedó en sus casas y los comercios no abrieron", dijo a Leandro Landaeta, comerciante de 57 años que bloqueó con cuerdas y escombros la calle donde vive, en Chacao. En Sabana Grande, también en el este de la ciudad, la mayoría de los locales cerró. "La ciudad está colapsada, no hay paso para carros ni motos. Todos los negocios cerrados y no hay autobuses. Pero eso es en el este. Yo vengo de Catia (oeste) y allá todo está normal", dijo Jorge Martín, mototaxista de 27 años. Un comerciante de Catia, que pidió no mencionar su nombre, contó telefónicamente que tuvo que abrir su negocio porque lo amenazaron con "saquearlo" si no lo hacía.