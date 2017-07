Polonia ignora a Bruselas y avanza en sus reformas antidemocráticas

El ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski (en el centro) en la votación en el Parlamento, este jueves.

Polonia se ha enrocado en su deriva autoritaria. Este jueves, el Parlamento polaco ha dado vía libre a otra de las cuatro leyes que otorgan al Gobierno un enorme poder sobre el sistema judicial. Pese a las durísimas advertencias de Bruselas de este miércoles, la Cámara baja, donde el partido del Gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) tiene mayoría, ha aprobado una ley que permite al ministro de Justicia designar y destituir a los presidentes de los tribunales sin alegar motivos. Esto supone un sonoro desdén del PiS y del Gobierno de Beata Szydlo a la Comisión Europea, que ha amenazado con activar el proceso que permite suspender el derecho a voto de Polonia en el seno comunitario —una vía inédita—, si no suspende sus reformas.

Ni las continuas advertencias de las instituciones comunitarias, cada vez más preocupadas por el camino tomado por el país excomunista (de 39 millones de habitantes), ni las críticas de la oposición, que ha tildado la reforma de la Justicia como un "golpe de Estado", han disuadido al Gobierno polaco, que ha permanecido imperturbable y ha seguido adelante con sus planes. Tampoco han servido de nada las cada vez más numerosas protestas ciudadanas y las voces de alarma de las organizaciones de derechos civiles contra estas medidas que socavan la democracia. Este jueves se ha dado otro paso para el derribo del Estado de derecho en un país en el que el Ejecutivo del PiS —dirigido en la sombra por el ex primer ministro y líder del partido Jaroslaw Kaczynski— lleva dos años reformando y maleando leyes para acumular cada vez más poder. Desde el Tribunal Constitucional a los medios de comunicación públicos.

De hecho, Kaczynski ha acusado a la Unión Europea de "abusar" de su poder con sus advertencias y de perseguir intereses políticos. "Los temas con los que estamos lidiando ahora mismo pertenecen exclusivamente a la jurisdicción del país, así que lo que está pasando aquí es un abuso", declaró el ex primer ministro a la cadena estatal TVP. "Es simplemente una acción que tiene carácter político", zanjó el político, que se ha mostrado convencido de que las advertencias de Bruselas no progresarán. Hasta ahora, la Comisión Europea no ha hecho efectivas ninguna de sus amenazas sobre Polonia, la séptima economía de la UE.

El proyecto de ley aprobado este jueves debe pasar por el Senado, donde el PiS también tiene mayoría, y debe ser sancionado por el presidente del país, del mismo partido. Son vías que tienen todos los visos de ser un mero trámite. "La división de poderes y la independencia de la justicia ha quedado completamente erradicada en Polonia y estamos cada vez más cerca del autoritarismo", apunta Pawel Kasprzak, líder de la Asociación de Ciudadanos Polacos, que ha tomado parte en las protestas que desde hace días se suceden en Varsovia y Cracovia. Anoche, cientos de personas volvieron a salir a la calle con velas azules y señales de luz para exigir al Ejecutivo que de marcha atrás y se concentraron frente al Parlamento, que lleva varios días acordonado.

"Estas reformas están privando a los ciudadanos de su derecho a contar con un sistema judicial independiente", advierte el defensor del pueblo de Polonia, Adam Bodnar. Este jurista, una de las voces más activas contra las reformas ha pedido a los ciudadanos que se movilicen para apoyar a los jueces. "Se va camino de dinamitar el sistema judicial", dice. El PiS se escuda en que estos cambios son necesarios para garantizar que las instituciones sirven a los ciudadanos y no a las "élites". El Gobierno ha llegado a insinuar que ahora los jueces y algunos otros altos funcionarios gozan de privilegios, como "no pagar multas".

Sólo Hungría, gobernado por el ultraconservador y nacionalista Viktor Orbán, ha alzado la voz para apoyar a sus aliados polacos. "Estamos con Polonia y hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que no sobrepase su autoridad", ha dicho el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un comunicado, en el que ha criticado a la Comisión de "actuar como un órgano político".