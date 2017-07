El pragmatismo empuja a Reino Unido hacia un Brexit suave

Muestra del cambio de actitud de Theresa May en los últimos días respecto al Brexit es su nueva relación con el mundo empresarial. Durante sus primeros meses en Downing Street, la primera ministra propicio un enfriamiento un colectivo tradicionalmente aliado del Partido Conservador. Su empeño en un Brexit duro no gustó en el mundo empresarial, generalmente partidario de mantener el mayor acceso posible al mercado único y la posibilidad de contratar mano de obra extranjera. Pero ahora May ha abierto el diálogo con los empresarios. Esta semana recibió a una representación en Downing Street y les transmitió su voluntad de evitar un ruptura radical. El creciente poder de Philip Hammond, canciller del Exchequer que se está imponiendo a los ministros más euroescépticos, supone también un guiño al mundo empresarial. Hammond y Damian Green, el también proeuropeo vice primer ministro oficioso, serán los encargados de sustituir a May durante sus vacaciones.