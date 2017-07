El yerno de Trump reconoce cuatro reuniones con personalidades rusas pero niega cualquier colusión

Jared Kushner, el yerno y uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este lunes que mantuvo cuatro contactos con funcionarios o personalidades rusas cuando su suegro era candidato presidencial, pero ha negado cualquier colusión para influir en las elecciones. Kushner ha difundido por escrito la declaración de su comparecencia de este lunes a puerta cerrada ante la comisión de Inteligencia del Senado.

"No coludí, ni sé de nadie en la campaña que coludiera, con ningún gobierno extranjero", ha sostenido Kushner en su comunicado. "No mantuve ningún contacto inadecuado", ha recalcado el yerno del presidente, asegurando que no ha empleado fondos rusos para financiar sus actividades empresariales en el sector privado. En palabras de Kushner, "apenas hubo" contactos con representantes rusos, entre numerosas comunicaciones que estableció con personas de aproximadamente 15 países que querían acercarse a la campaña de Trump.

Kushner ha revelado que habló conel embajador ruso, Sergei Kislyak, durante un evento en un hotel de Washington en abril de 2016, algo que no se conocía hasta ahora. Ha precisado que era un discurso que Trump daría sobre política exterior, así que había muchos embajadores que el organizador del evento le presentó y expresaron su interés en crear una relación positiva con Trump si ganaba las elecciones. "Cada intercambio duró menos de un minuto; algunos me dieron sus tarjetas y me invitaron a comer en las embajadas. Nunca tomé ninguna de esas invitaciones", ha asegurado.

Sí hubo una reunión personal con el embajador ruso meses después, cuando Trump ya había ganado las elecciones, a la que acudió también el general Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump. Duró 23 minutos, según Kushner. Ambos dijeron que esperaban un nuevo comienzo en las relaciones entre ambos países y Kislyak expuso que quería compartir información sobre la guerra en Siria, pero como en ese momento no tenían un canal seguro para hacerlo, acordaron que lo buscarían después del nombramiento oficial de Trump.

Además del embajador, Kushner ha reconocido que estuvo en un encuentro del hijo del presidente, Donald Trump Jr. con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, en junio del año pasado. El hijo de Trump ha explicado que esta letrada prometió entregar material que dañaría a la rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton, pero aseguró que no recibieron ninguna información de interés. Según Kushner, él ni siquiera recordaba el encuentro ni el nombre de la persona, y revisando sus correos electrónicos y mensajes pudo identificar que Trump Jr. le había pedido que lo acompañara a una reunión. Su versión ha sido que llegó tarde, y como la mujer estaba hablando de un tema que no le pareció importante, se excusó para marcharse unos minutos después.

La otra reunión que ha reconocido fue con el jefe de un banco estatal ruso. Kushner ha explicado que la Embajada de Rusia lo había estado contactando, pero él rechazaba las invitaciones porque estaba muy ocupado preparando la transición. Ante la insistencia, aceptó un encuentro que el embajador le propuso con un hombre que tenía una relación directa con Vladímir Putin, el banquero Sergey Gorkov. Según el yerno de Trump, Gorkov le dio dos regalos (que registró en la oficina de transición), le habló brevemente de su banco y la economía rusa, pero no discutieron políticas específicas.