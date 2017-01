Una operación policial contra norteafricanos en Alemania desata la polémica

El objetivo primordial era evitar que se repitiera lo ocurrido hace un año en Colonia. Entonces, durante la celebración de la Nochevieja, un millar de mujeres denunciaron haber sido robadas o agredidas por centenares de hombres, en su mayoría norteafricanos. Los sucesos sacudieron toda Alemania, que en los meses anteriores había acogido una oleada migratoria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Este año, no ha habido grandes incidentes. Pero la operación policial dirigida esta Nochevieja contra centenares de norteafricanos ha desatado la polémica.

¿Hizo lo correcto la policía al impedir que estos hombres, algunos de ellos agresivos, pulularan por los alrededores de la estación central de trenes, el mismo lugar en el que el año pasado se produjeron las agresiones? ¿O actuaron de forma discriminatoria al establecer controles basados en el color de la piel?

Tres días después de lo ocurrido, la inmensa mayoría de políticos y medios de comunicación alemanes alaban la actuación policial. Tanto el portavoz de la canciller Angela Merkel como el vicecanciller y líder socialdemócrata Sigmar Gabriel consideran que los controles realizados a hombres en su mayoría norteafricanos, lejos de ser criticables, merecen el agradecimiento de los alemanes.

Del coro de aplausos se alejó el lunes la copresidenta de Los Verdes, Simone Peter, que criticó que casi un millar de personas fueran controladas o detenidas “solo por su apariencia”. Tras la lluvia de críticas –procedente también de destacados dirigentes de su partido- la líder de Los Verdes rectificó, asegurando que tras obtener nueva información sobre lo ocurrido, quería agradecer lo bien preparada que había estado la policía. Su marcha atrás no evitó que el tabloide Bild, el de mayor circulación del país, le dedicara el martes un titular gigantesco llamándola tonta, fundamentalista, ajena a la realidad y bocazas.

Un tuit publicado por la policía de Renania del Norte-Westfalia, el Estado donde está Colonia, añadió aún más leña a la polémica. “Varios centenares de nafris han sido controlados en la estación de trenes”, escribieron los agentes en Twitter pasadas las once de la noche del 31 de diciembre. El término “nafri” es usado en círculos internos por la policía para nombrar a criminales norteafricanos; pero no en una comunicación pública en referencia a centenares de personas, en las que algunas pueden ser propensas a la violencia o haber cometido algún delito pero otras no.

Pese a que los propios responsables policiales se disculparon más tarde por el uso de este término, el presidente del Partido Socialdemócrata (SPD) no ve nada negativo en ello. “Al usar el término “nafri”, la policía no ha hecho otra cosa que describir la realidad”, dijo Gabriel, un político del que se espera que en las próximas semanas anuncie si va a ser el candidato a canciller para las elecciones federales del próximo mes de septiembre. El SPD, hundido en las encuestas, teme que los ultras antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD) se lleven parte del voto trabajador tradicionalmente socialdemócrata.

El debate con el que Alemania ha inaugurado el año muestra hasta qué punto la seguridad va a centrar la agenda política en los meses previos a las elecciones, algo más evidente aún tras el atentado islamista que mató a 12 personas en Berlín el pasado 19 de diciembre. En un artículo publicado el martes, el Süddeutsche Zeitung admite el problema del fenómeno conocido como racial profiling, los controles policiales realizados a personas con un color de piel distinto del blanco. Pero considera que lo ocurrido en Nochevieja en Colonia no responde a esta lógica. "Si no ahora, un año después de los disturbios en la plaza de la Catedral de Colonia, ¿cuándo serían necesarios los controles de la policía?", se pregunta.