Un vídeo muestra a Netanyahu negociando favores con el dueño de un diario

El primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu vuelve a estar en el punto de mira por corrupción. Este domingo, varios medios israelíes se hacían eco de diferentes informaciones que sitúan al líder israelí "negociando beneficios mutuos" con Arnon Noni Mozes, el dueño del Israel Yediot Aharonot, uno de los diarios de mayor tirada en Israel. Según lo publicado por el diario Haaretz y el Canal 2 de la televisión israelí, el empresario habría propuesto a Netanyahu realizar una cobertura favorable a su persona a cambio de ciertos beneficios económicos para su periódico y posiblemente el cierre de la edición de fin de semana del Israel Hayom, el diario israelí más popular que es propiedad del multimillonario judío Sheldom Adelson.

Según el Haaretz, el rotativo que ha destapado el escándalo este domingo, existen unas grabaciones en las que puede escucharse a Netanyahu negociando con Nomi Mozes el apoyo a su permanencia en el cargo a cambio de "grandes beneficios financieros". Los detalles son muy vagos pero las revelaciones han desatado una tormenta mediática en Israel donde se especula sobre si aparecerán nuevas grabaciones en el centro de la investigación criminal ordenada por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, sobre soborno y corrupción que llevó al primer ministro dos veces, la semana pasada, a dar explicaciones ante los agentes de la policía israelí encargados de investigar el caso.

Netanyahu negó este domingo todas las acusaciones e insistió ante los ministros de su partido, el Likud, en que los investigadores "no van a encontrar nada, porque no hay nada" pero según el Canal 2 de televisión israelí no habrá que esperar mucho para despejar las dudas porque Mandelblit terminará la investigación abierta a Netanyahu "en las próximas semanas".

También este fin de semana, otra cadena israelí, el Canal 10, también se hacía eco de un supuesto caso de tráfico de influencias en el que el primer ministro habría ayudado al afamado productor israelí, Arnon Milchan -conocido por lanzar al estrellato a Julia Roberts en Pretty Woman- a renovar por diez años su visado de trabajo en Estados Unidos cuando se lo habían concedido por uno.

Milchan -que hace unos años reveló su pasado como espía al servicio de Israel al que según sus propias declaraciones habría ayudado a conseguir armas y tecnología para la defensa del estado hebreo- ha sido amigo o muy cercano a prácticamente la mayoría de los líderes israelíes de las últimas décadas.