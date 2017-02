Malasia y Corea del Norte, enfrentadas por la investigación del asesinato de Kim Jong-nam

Secuencia de imágenes del supuesto ataque a Kim Jong-Nam.

La misteriosa muerte de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong Un, supuestamente envenenado el 13 de febrero en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital malasia, está generando tensiones diplomáticas entre Malasia y Corea del Norte. Sobre todo, después de que la delegación norcoreana en Kuala Lumpur criticara la investigación del caso por parte de las autoridades malasias y reclamara el cuerpo de la víctima.

El Ministerio de Exteriores de Malasia ha convocado este lunes al embajador de Corea del Norte en el país, Kim Chol, en protesta por las acusaciones de Pyongyang sobre las investigaciones del asesinato. Kim afirmó recientemente que Malasia tenía "algo que esconder", agregando que el país "jugaba para la galería de fuerzas extranjeras", lo que ha provocado la queja del país.

Por otra parte, la televisión japonesa Fuji TV ha difundido un vídeo con la supuesta secuencia íntegra del crimen captada por cámaras de seguridad. En las imágenes, puede verse cómo una mujer asalta a la víctima por la espalda y le cubre el rostro. Las imágenes son una exclusiva de Fuji TV, según ha confirmado a Efe un portavoz de la cadena japonesa, que no reveló cómo se obtuvo este material. La autenticidad de la grabación no ha sido verificada por el momento, y las autoridades malasias no se han pronunciado al respecto.

El vídeo, en el que puede verse todo el suceso desde diferentes ángulos aunque en ocasiones con escasa calidad de imagen, muestra el recorrido de la víctima desde que se acerca a un mostrador del aeropuerto internacional hasta que es evacuado en camilla.

Mientras que la persona que se ha identificado por este canal como el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un espera frente a un mostrador, dos mujeres se aproximan a él desde diferentes direcciones, y una de ellas, que viste una sudadera blanca, aborda a la víctima por detrás y le coloca algo sobre el rostro, sujetándolo durante menos de tres segundos.

La víctima parece caer al suelo al tiempo que ambas mujeres se marchan a paso ligero, y a continuación se puede observar cómo el herido pide ayuda al personal del aeropuerto, visiblemente nervioso, y es atendido en una clínica de la terminal antes de que los servicios médicos le evacúen.

Kim Jong-nam falleció en la mañana del lunes 13 cuando era trasladado al hospital después del supuesto ataque en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde iba a tomar un vuelo de regreso a Macao, donde residía autoexiliado.

La Policía de Malasia mantiene detenidos a dos mujeres, un malasio y un norcoreano en relación con el supuesto asesinato, al tiempo que ha emitido órdenes de arresto contra otros cuatro norcoreanos. De momento, las autoridades malasias no han señalado la causa de la muerte ni han especulado quién está detrás del asesinato, mientras que el Gobierno surcoreano acusa al régimen de Pyongyang.

Kim Jong-nam nació el 10 de mayo de 1971 en Pyongyang, de la relación entre el difunto dictador norcoreano, Kim Jong-il, y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim, y durante una época fue considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen.