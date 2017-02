La Casa Blanca revisa los teléfonos de sus empleados en busca de topos

En la misma semana en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra la prensa y reclamó que los periodistas revelen quiénes son sus fuentes anónimas, su portavoz y secretario de Prensa, Sean Spicer, revisó los teléfonos de sus colaboradores en un intento de hallar al responsable de las filtraciones que traen de cabeza a la Casa Blanca, según Politico y CNN.

No ha sido una buena semana para la relación entre los medios y la Administración Trump, que lleva semanas clamando contra las “filtraciones” sobre sus acciones. El viernes, además de criticar las fuentes anónimas, una de las bases del periodismo, el presidente volvió a llamar a los periodistas gente “deshonesta” y calificó a los medios de comunicación que no son de su agrado como los “enemigos del pueblo”. Unas horas después, Spicer vetaba a varios medios la entrada a una sesión informativa con periodistas a las que normalmente sí deberían haber tenido acceso. El sábado, el mandatario anunció que no acudirá a la anual cena de corresponsales de la Casa Blanca a finales de abril. Con ello, rompía con una tradición respetada por todos sus sucesores salvo por fuerza mayor, como un intento de asesinato, en el caso de Ronald Reagan, o la entrada del país en la II Guerra Mundial.

Un día más tarde, Politico y CNN han revelado que la Casa Blanca sometió a sus propios empleados que mostraran sus teléfonos para comprobar que no estaban comunicándose con periodistas.

De acuerdo con los reportes, Spicer, acompañado de abogados de la Casa Blanca, convocó durante la semana a una “reunión de emergencia” con varios miembros de su equipo. Cuando llegaron a la cita, se les pidió que pusieran sus teléfonos móviles —tanto los que tienen de trabajo como los personales— sobre una mesa para una “comprobación” que demostrara que no tenían nada que ocultar. Politico asegura que Spicer, que manifestó su frustración por las múltiples filtraciones, les recordó que enviar mensajes por aplicaciones de encriptación como Confide o Signal viola las normas internas de la Casa Blanca. Por su parte, CNN informa de que el portavoz de Trump les dio instrucciones específicas de que no filtraran nada sobre esa reunión ni sobre sus esfuerzos para encontrar al “garganta profunda” que está entregando la información a los medios.

Tanto Politico como CNN citan “múltiples fuentes” anónimas como base de sus informaciones, lo que parece demostrar que, por el momento, la Casa Blanca no ha encontrado a su topo.