El fenómeno Macron desgarra al socialismo francés

A François Fillon, candidato de la derecha a la presidencia francesa, le gusta vestir bien, y caro. Cliente asiduo de Arnys, un exclusivo establecimiento en la rue de Sèvres en París, Fillon no siempre paga por sus compras, según reveló el domingo el Journal du Dimanche (JDD). Un benefactor anónimo regaló al candidato conservador dos trajes a medida en febrero, cuando ya había estallado el llamado Penelopegate, el caso por los supuestos empleos ficticios de su esposa y sus hijos. El montante de los trajes fue de 13.000 euros. “Pagué yo a petición de François Fillon”, declara el firmante del cheque al citado diario, que no revela su identidad. “Por cierto, sin recibir el mínimo agradecimiento”. Desde 2012 el exprimer ministro recibió 48.500 euros en ropa y una parte de las compras se efectuaron en efectivo, según el JDD. “Un amigo me ha regalado trajes en febrero. ¿Y qué?”, respondió Fillon en una entrevista con el diario Les Échos. El exprimer ministro comparecerá el miércoles ante la justicia por el Penelopegate.