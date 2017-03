Muere Martin McGuinness, ex viceministro principal de Irlanda del Norte, a los 66 años

Martin McGuinness, exjefe militar del IRA y figura clave en el proceso de pacificación de Irlanda del Norte después de 30 años de conflicto, ha muerto este martes a los 66 años. Fallece justo dos meses después de dimitir como vice ministro principal norirlandés, cargo que ocupó durante casi 10 años, en protesta por la mala gestión de un escándalo en un programa de ayudas a las energías renovables por parte de sus socios de Gobierno y antiguos enemigos, los unionistas del DUP, y en particular de la ministra principal en funciones, Arlene Foster. Apenas una semana después de dimitir, McGuinness anunció que dejaba la primera línea política, debido a la rara enfermedad genética –amiloidosis- que padecía y que ha acabado con su intensa vida esta noche.

“Fue un republicano apasionado que trabajó incansablemente por la paz y la reconciliación y por la reunificación de su país”, ha dicho esta mañana Gerry Adams, su gran aliado hasta el final, presidente del Sinn Féin, con quien McGuinness recondujo al grupo terrorista más eficaz y sanguinario de Europa occidental hacia los cauces de la política democrática.

Ese extraordinario proceso marcaría la vida de ese niño de Derry, ciudad fronteriza de Irlanda del Norte, que abrazó el activismo en 1968, tras ver las fotos del diputado católico Gerry Fitt, ensangrentado, tiroteado por la policía en una manifestación pro derechos civiles. De la violencia a la política. De alto mando del IRA a jefe negociador del Sinn Féin en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Y de ahí, a vice ministro principal del Gobierno de poder compartido. El mismo que, hoy, tras el auge histórico del Sinn Féin en las elecciones desencadenadas tras su dimisión, tratan de reeditar unionistas y republicanos.

James Martin Pacelli McGuinness –su tercer nombre es en honor al papa Pío XII- creció en el seno de una familia numerosa humilde en Derry, donde la minoría protestante sometía políticamente a la mayoría católica. A finales de los sesenta las manifestaciones pro derechos civiles se convirtieron en violencia callejera y McGuinness pronto siguió a sus hermanos a las filas del Ejército Republicano Irlandés (IRA), cuyo escalafón ascendió con rapidez. McGuinness reconoció su pertenencia al IRA en 2003.

A los 22 años, se embarcó con Gerry Adams en un vuelo a Londres para entablar conversaciones secretas con el Gobierno británico. Aquella iniciativa fracasó, pero McGuinness no perdió el contacto con Londres y, al llegar el delicado proceso de reconciliación en los noventa, sería una de las piezas clave en el Acuerdo de Viernes Santo que, el 10 de abril de 1998, puso fin a un conflicto que duró 30 años y más de 3.500 muertos.

La primera ministra, Theresa May, ha recordado esta mañana a McGuinness en un comunicado: "Así como no puedo aprobar el camino que tomó en la primera parte de su vida, Martin McGuinness finalmente desempeñó un papel decisivo en alejar al movimiento republicano de la violencia. Al hacerlo, tuvo una contribución esencial e histórica en el extraordinario viaje de Irlanda del Norte del conflicto a la paz. Pese a que nuestra visión no coincidía, ni siquiera en los últimos años, como vice ministro principal durante casi una década fue uno de los pioneros en implementar el poder compartido entre comunidades en Irlanda del Norte. Comprendió su fragilidad y su valioso significado. En el corazón de todo estaba su profundo optimismo por el futuro de Irlanda del Norte, y creo que todos debemos agarrarnos a ese optimismo hoy".

Su insólita amistad con el pastor presbiteriano e irreductible unionista Ian Paisley, con quien formó tándem de Gobierno, pasará a la historia como ejemplo de que cualquier reconciliación es posible. Igual que la imagen de su apretón de manos con la reina de Inglaterra en 2012. La misma Isabel II a cuyo primo, lord Mountbatten, el IRA de McGuinness hizo volar por los aires mientras pescaba en 1979.

También McGuinness era aficionado a la pesca. Cuando David Trimble se disponía a sentarse por primera con McGuinness en verano de 1998, un viejo camarada de Derry advirtió al futuro premio Nobel de la Paz que, hiciera lo que hiciera, no le hablara de pesca. De hacerlo, McGuinness no hablaría de otra cosa y resultaría imposible avanzar. La paciencia y la cautela, propias de la pesca con mosca, fueron cualidades de las que el propio McGuinness hizo gala como jefe negociador del Sinn Féin durante el proceso de pacificación.