España amenaza con vetar el rescate a Grecia si no da inmunidad a un ‘hombre de negro’ español

España e Italia amenazan con bloquear el pago de los 8.500 millones de euros del nuevo tramo del rescate de Grecia aprobados anoche por los ministros de Finanzas del euro. Ambos países reclaman a Atenas que garantice la inmunidad de tres funcionarios, un italiano, un eslovaco y un español, que afrontan posibles penas de cárcel por las pérdidas millonarios derivadas de un informe que elaboraron para el fondo de privatizaciones heleno. La denuncia contra los funcionarios se presentó en 2015 bajo la acusación de haber actuado de mala fe. Se basan en la ley griega que establece que a partir de 150.000 euros de pérdidas el caso se tramita por la vía penal para solicitar su ingreso en prisión.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, que en su comparecencia de ayer previa al acuerdo no se refirió al asunto en ningún momento, se ha mostrado tajante al respecto: "Si no hay solución para estos señores el desembolso no se va a producir". Guindos ha afirmado que el resto de miembros de la eurozona respalda la postura de los países nacionales de los afectados. "Fue una decisión del Eurogrupo. Si no se desimputa a estas personas, el desembolso no se concretaría". El veto al dinero que Grecia necesita para evitar la bancarrota llegaría a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pero Madrid confía en que no haga falta llegar a ese punto. "Esperamos que se solucione en los próximos días. Grecia está haciendo todo lo posible por intentarlo".

Ante la presión de España para cerrar el proceso, el Gobierno heleno aprobó una ley para garantizar su inmunidad, pero según Economía, el juez aún no ha paralizado el proceso penal, por lo que Madrid ha decidido retirar su apoyo al pago de un nuevo tramo del tercer rescate griego para lograr que el caso judicial no siga adelante.

El acuerdo alcanzado anoche por los ministros de la zona euro lleva gestándose meses, y es crucial para que Grecia pueda devolver importantes vencimientos de deuda en julio tras haber aprobado nuevas subidas de impuestos y recortes de pensiones.