Juncker ve “insuficiente” el plan de May para los ciudadanos de la UE en Reino Unido

La primera oferta de Theresa May no convence plenamente a sus socios europeos. La dirigente británica lanzó anoche a los Veintisiete la propuesta inicial de Reino Unido sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en las Islas, una de las grandes preocupaciones de la UE desde que se notificara el Brexit. El plan de May —sobre el que aportará más detalles el lunes—, prevé conceder un estatus especial a los más de tres millones de europeos que viven en Reino Unido. Londres reconocerá automáticamente el derecho a quedarse a todos los que lleven cinco años de residencia en la fecha de corte que se establezca para el Brexit. Y aquellos que no sumen esos cinco años tendrán derecho a permanecer hasta que puedan acreditarlos y garantizarse así un estatus de residencia permanente

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha sido el que ha recibido con mayor frialdad el ofrecimiento de May. "Es un primer paso, pero no es suficiente", ha dicho a su llegada a la cumbre europea esta mañana. "Es particularmente ambigua", ha recriminado el primer ministro belga, Charles Michel. Austria y Alemania han sido menos tajantes y esperan que evolucione: "Es un buen comienzo", ha señalado la canciller alemana, Angela Merkel.

Aunque la dirigente británica no concretará su propuesta sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios hasta la próxima semana, May considera su oferta generosa, justa y seria. La conservadora ha lanzado un mensaje de calma a los expatriados europeos a su llegada a la cumbre esta mañana: “Quiero tranquilizar a todos los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Han construido sus vidas y hogares en Reino Unido y no tendrán que irse. No queremos ver familias divididas”.

May espera reciprocidad por parte de sus socios europeos: “Quiero darles certidumbres sobre su futuro, pero quiero que esa seguridad también se le dé a los británicos que viven en la UE". Bruselas ya ha ofrecido por escrito garantías de esa reciprocidad. Su propuesta sobre ciudadanía mantiene todos los derechos de ciudadanos comunitarios a los británicos en suelo de la UE.