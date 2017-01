Aumenta la participación en las primarias que enfrentan a Hamon y Valls

Los votantes deciden no solo quién les representará en las elecciones presidenciales de abril (primera vuelta) y mayo, sino también el futuro de la dividida y desarbolada izquierda. Todos los sondeos apuntan a que el dirigente socialista elegido no solo no tendrá ninguna opción a suceder a François Hollande, sino que quedará en quinta posición, por detrás de la derecha, la ultraderecha, la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon y el centroizquierda de Emmanuel Macron.

En esta elección se enfrentan las dos izquierdas irreconciliables derivadas de la crisis de la socialdemocracia. La social liberal, encarnada por el ex primer ministro Valls, y la izquierda ortodoxa, representada por el también exministro Hamon, que ha capitaneado revueltas internas que han amargado la legislatura a Hollande y a su jefe de Gobierno.

Por eso, las primarias son también un ajuste de cuentas de esas dos concepciones de la izquierda ante el legado de Hollande, acusado de haber traicionado esos principios de la izquierda ortodoxa. En algunos centros de votación, este domingo se ha repetido la presencia de papeletas de Valls rotas a la entrada de los colegios o junto a las urnas en un gesto de claro rechazo al candidato apoyado por la mayoría de ministros y diputados socialistas, así como por la cúpula del partido.

Por todo ello, la elección también es decisiva para el Partido Socialista, que vive una de las crisis internas más profundas de sus 112 años de historia.

Un aumento de votación, beneficia a su rival, apoyado por los críticos y rebeldes del partido, incluido el igualmente ex ministro Arnaud Montebourg, que quedó en tercera posición en la primera vuelta con el 17% de los votos.

Colaboradores de Hamon, a quien denominan el Astérix de Europa, han señalado que su líder negociaría un acuerdo con Mélenchon en caso de victoria. Valls, por su parte, ha asegurado que, en caso de perder, desaparecerá de la primera línea política. “Me borraré, no podré defender el programa”.

Mientas Valls ha defendido la cultura del trabajo, el esfuerzo y el crecimiento económico, Hamon ha defendido un salario social universal de 800 euros al mes y el impuesto a los robots. El pragmatismo frente a la utopía, como han asumido ambas partes.

En la primera vuelta se contabilizaron 1,65 millones de votos en las casi 7.000 mesas repartidas por todo el país. Los votantes, tanto en uno como en otro turno, pagan un euro antes de depositar su voto. El dinero será para sufragar los gastos de la votación, estimados en 3,5 millones de euros.